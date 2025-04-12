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19:42, 12 апреля 2025Россия

В Госдуме поддержали идею запрета телешоу «Мама в 16»

Буцкая: Есть риск попадания детей участниц шоу «Мамы в 16» в детские дома
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: SimpleImages / Getty Images

Есть риск попадания детей, родившихся у участниц шоу типа «Мама в 16», в детские дома, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. В беседе с РИА Новости она поддержала инициативу запрета программы.

Буцкая выступила против таких проектов на российском ТВ. Идею подобных передач Буцкая назвала «красным маячком» для социальной службы. «Дело в том, что данное шоу может, к сожалению, восприниматься площадкой для создания и продвижения собственных блогов или каналов. Нередки случаи, когда девочки после шоу становятся звездами, а их дети им уже становятся не нужными, и малышей отдают в детские дома, либо под опеку родственникам», — объяснила она.

По мнению Буцкой, потенциальные участницы телешоу могут намеренно беременеть в 16 лет или ранее ради популярности, чего допускать нельзя. Раннюю беременность она назвала кризисом, во время которого «юным девочкам необходимо помогать, а никак не делать звездами ТВ и интернета».

Буцкая напомнила, что для девочек в такой ситуации в России действуют кризисные центры, где можно получить психологическую, юридическую и иные виды помощи, а также найти место для проживания в случае непринятия собственной семьей.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина предложила запретить в России телевизионное шоу «Беременна в 16» (в 2024 году переименовано в «Мама в 16»). По ее словам, подобные передачи нормализуют подростковую беременность, при этом 16-летняя девочка «вряд ли воспитает достойного гражданина».

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