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17:15, 12 апреля 2025Мир

В Иране заявили о риске затягивания переговоров с США по ядерной сделке

Tasnim: Переговоры Ирана и США по ядерной сделке могут затянуться до 13 апреля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Начавшиеся в субботу, 12 апреля, переговоры по ядерной сделке между Ираном и Соединенными Штатами могут затянуться до воскресенья. Об этом сообщает новостное агентство Tasnim со ссылкой на заявление одного из членов переговорной группы ближневосточной страны.

Отмечается, что иранскую сторону на переговорах представляет глава Министерства иностранных дел (МИД) Аббас Аракчи, американскую — спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф. При этом обсуждения в Маскате носят непрямой характер. Посредниками выступили дипломаты из Омана.

Несмотря на наличие ряда разногласий между Ираном и США, атмосфера деловой встречи в целом положительная, однако из-за некоторых нюансов переговоры могут не завершиться до конца субботы, отмечает агентство.

Ранее глава Министерства энергетики (Минэнерго) США Крис Райт допустил ужесточение американских санкций против Ирана в случае провала переговоров в Омане и отказа Тегерана закрыть свою ядерную программу. При таком раскладе, подчеркнул руководитель американского ведомства, власти Соединенных Штатов оставят за собой право усилить ограничения против ключевых секторов экономики ближневосточной страны, включая нефтяной сектор. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, как отмечало агентство Axios, выразил готовность пойти на уступки ради заключения ядерной сделки.

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