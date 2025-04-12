В США сообщили о готовности Трампа пойти на уступки Ирану

Axios: Трамп готов пойти на уступки Ирану

Президент США Дональд Трамп готов пойти на уступки Ирану, чтобы добиться сделки по его ядерной программе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Трамп готов пойти на компромиссы ради заключения сделки», — пишет издание, передавая слова неназванного американского чиновника.

В публикации также отмечается, что целью американской делегации на переговорах с Ираном в Омане является понимание того, готова ли иранская сторона к сделке.

12 апреля в Маскате при посредничестве Омана начались непрямые переговоры США и Ирана по ядерной сделке. По данным Reuters, на встрече стороны обсудят ослабление некоторых санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

11 апреля спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф также заявил, что США готовы идти на компромисс в обсуждении ядерной сделки с Ираном.