Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:48, 12 апреля 2025Мир

В США сообщили о готовности Трампа пойти на уступки Ирану

Axios: Трамп готов пойти на уступки Ирану
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп готов пойти на уступки Ирану, чтобы добиться сделки по его ядерной программе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Трамп готов пойти на компромиссы ради заключения сделки», — пишет издание, передавая слова неназванного американского чиновника.

В публикации также отмечается, что целью американской делегации на переговорах с Ираном в Омане является понимание того, готова ли иранская сторона к сделке.

12 апреля в Маскате при посредничестве Омана начались непрямые переговоры США и Ирана по ядерной сделке. По данным Reuters, на встрече стороны обсудят ослабление некоторых санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

11 апреля спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф также заявил, что США готовы идти на компромисс в обсуждении ядерной сделки с Ираном.

    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла еще один F-16 во время боевого вылета. Истребитель могли сбить собственные силы ПВО

    Стали известны подробности биографии летчика сбитого F-16

    В США поделились неожиданными деталями посмертной охоты на Гитлера

    В США сообщили о готовности Трампа пойти на уступки Ирану

    Олимпийская чемпионка Мельникова высказалась о возвращении на международную арену

    Украинцам посоветовали «закрыть ротики» на тему демобилизации

    Женщина обменяла приемную дочь на обезьянку

    В российском регионе восстановили движение поездов после падения БПЛА

    Депутат Рады раскрыл сигнал Зеленскому от США

    Часть группы освобожденных в Тунисе россиян вернулась на родину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше