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17:32, 12 апреля 2025Россия

В российском регионе протаранили заправляющийся автомобиль

Во Владикавказе неуправляемый автомобиль протаранил заправляющуюся Lada Vesta
Вячеслав Агапов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Во Владикавказе неуправляемая легковушка протаранила заправляющуюся Lada Vesta. Об инциденте в российском регионе сообщает Telegram-канал 112.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль на полном ходу врезался в припаркованную у топливных насосов машину. Ее владелец в последний момент успел отскочить от своего авто.

Удар был такой мощный, что обе машины протаранили здание АЗС. Пострадавшему в ходе аварии мужчине оказали помощь на месте, а девушку госпитализировали с травмами.

Днем ранее водитель Toyota въехал в остановку общественного транспорта с людьми на Дмитровском шоссе в Москве. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате столкновения пострадала женщина, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

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