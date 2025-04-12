Полковник армии США в отставке Дэвис заявил, что Россия сильна как никогда

Запад находится в заблуждении, делая громкие заявления о скором поражении России. Об этом заявил полковник армии Соединенных Штатов Америки в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.

«Что произойдет, когда рассеется иллюзия коалиции стран Европы? Они же все говорят, что Россия вот-вот проиграет, в Пентагоне так же говорят», — отметил он, добавив, что в реальности «все намного иначе».

Дэвис напомнил о многочисленных статьях западных журналистов и политиков, которые утверждали, что у РФ якобы заканчиваются люди, оружие, техника, а топлива осталось лишь на два дня. При этом ни одно заявление не подтвердилось, указал эксперт.

«В России никогда ничего не заканчивалось, а только увеличивалось», — подчеркнул он. Чтобы Украина смогла сравняться в силах с Россией, Киеву придется мобилизовать всех, кого можно и увеличить производство в несколько десятков раз, добавил Дэвис.

Ранее Дэвис заявил, что Армия Россия дойдет до Киева, если Украина не признает свое поражение. По его мнению, российские войска «перемелют украинских боевиков так, что не останется ни одного человека, на которого можно было бы надеть военную форму», и в итоге зайдут в Киев.