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01:25, 12 апреля 2025Бывший СССР

Военкоры раскрыли подробности наступления российских войск на торецком направлении

«РВ»: Армия РФ наступает широким фронтом на мирноградско-торецком направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Армия России наступает широким фронтом на мирноградско-торецком направлении. Подробности наступления раскрыл Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«На торецком направлении российские войска при поддержке бронетехники атакуют в северную Нелеповку и в направлении Дачного на глубину около 5,7 километров», — отмечается в публикации.

Украинские военные жалуются на постепенное обострение обстановки на направлении и на повышение активности российских дронов, пишут военкоры. «В районе Валентиновки работают русские FPV-дроны, их здесь очень много», — приводят они заявление одного из бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно о взятии армией РФ села Катериновка в Донецкой народной республике (ДНР). Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось нанести поражение пяти бригадам и отряду погранслужбы Украины.

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