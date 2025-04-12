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21:39, 12 апреля 2025Россия

Жителей российского региона начали отселять из-за атак ВСУ

Хинштейн: Жителей Рыльского района начали отселять из-за атак ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Администрация Рыльского района Курской области совместно с добровольцами из подразделения «Барс-Курск» начали отселять местных жителей из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«На данный момент четверо жителей уже вывезены. Двоих разместим в ПВР, еще двоих временно забирают родственники в Курске», — написал врио губернатора Курской области.

Хинштейн отметил, что некоторые мирные жители отказываются покидать свои дома. В таком случае им разъясняют возможные риски и фиксируют отказ на видео, подчеркнул врио губернатора.

Ранее Хинштейн сообщил, что мост через реку Обеста в Рыльском районе, который располагается в двух километрах от границы с Украиной, поврежден из-за атак ВСУ.

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