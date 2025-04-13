«Ангел» Victoria's Secret снялась в купальнике в рекламе

Модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол снялась в купальнике в рекламе

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, известная как один из «ангелов» Victoria’s Secret, в откровенном образе снялась в рекламе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 20,1 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица позировала на размещенном кадре в слитном купальнике с принтом в виде шкуры детеныша гепарда. Предмет гардероба оказался оформлен тонкими бретелями и глубокими вырезами для ног.

Также знаменитость надела несколько массивных цепей на шею и кожаный ремень с металлической фурнитурой на бедра. В подписи она отметила, что продемонстрированная пляжная одежда создана ее брендом Tropic Of C в коллаборации с маркой Victoria’s Secret. На сайте компании Свейнпол указано, что стоимость изделия составляет 200 долларов (примерно 17 тысяч рублей).

Ранее в апреле 51-летняя американская топ-модель и актриса Молли Симс показала фигуру в купальнике.