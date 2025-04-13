Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:34, 13 апреля 2025Ценности

«Ангел» Victoria's Secret снялась в купальнике в рекламе

Модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол снялась в купальнике в рекламе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол. Фото: @candiceswanepoel / @tropicofc / @victoriassecret

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, известная как один из «ангелов» Victoria’s Secret, в откровенном образе снялась в рекламе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 20,1 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица позировала на размещенном кадре в слитном купальнике с принтом в виде шкуры детеныша гепарда. Предмет гардероба оказался оформлен тонкими бретелями и глубокими вырезами для ног.

Также знаменитость надела несколько массивных цепей на шею и кожаный ремень с металлической фурнитурой на бедра. В подписи она отметила, что продемонстрированная пляжная одежда создана ее брендом Tropic Of C в коллаборации с маркой Victoria’s Secret. На сайте компании Свейнпол указано, что стоимость изделия составляет 200 долларов (примерно 17 тысяч рублей).

Ранее в апреле 51-летняя американская топ-модель и актриса Молли Симс показала фигуру в купальнике.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили сбор военных в месте удара ВС России в Сумах

    Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА ВСУ над Брянской и Курской областями

    Пробравшиеся в тыл ВСУ у Суджи российские бойцы раскрыли детали операции «Поток»

    Опубликовано видео с жалобами командира ВСУ на мобилизованных

    Трамп пошутил над Байденом

    Панарин обратился с просьбой к ФНС из-за долга

    Стало известно о грозящем экс-замминистра обороны Иванову новом уголовном деле

    Российская стюардесса показала разгромленный мигрантами самолет

    Пентагон оценил работу спецпосланника Трампа в переговорах с Ираном

    «Ангел» Victoria's Secret снялась в купальнике в рекламе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше