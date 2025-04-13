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23:32, 13 апреля 2025Мир

Симоньян рассказала о зависти Британии России

Симоньян: Британия столетиями завидовала России из-за потери своей империи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Британия столетиями завидовала России, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, передает «Россия 1».

По ее словам, Британия не смогла сохранить свою империю, она потеряла ее с позором.

«А мы не можем потерять свою империю, потому что мы все — эта империя и есть. Они не могли ассимилировать тех, кого они завоевали», — добавила она.

Редактор назвала главные принципы становления Российской империи. По ее мнению, это «защита или кого-то, или самих себя».

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ не представляет угрозы для Великобритании.

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