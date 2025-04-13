Британия столетиями завидовала России, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, передает «Россия 1».
По ее словам, Британия не смогла сохранить свою империю, она потеряла ее с позором.
«А мы не можем потерять свою империю, потому что мы все — эта империя и есть. Они не могли ассимилировать тех, кого они завоевали», — добавила она.
Редактор назвала главные принципы становления Российской империи. По ее мнению, это «защита или кого-то, или самих себя».
Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ не представляет угрозы для Великобритании.