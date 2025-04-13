Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:56, 13 апреля 2025Мир

Будущий канцлер ФРГ обвинил Россию в атаках на инфраструктуру данных

Будущий канцлер ФРГ Мерц обвинил Россию в атаках на инфраструктуру данных
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Лидер блока ХДС/ХСС, вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил Россию в ежедневных атаках на инфраструктуру данных. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Bild.

«Ложная информация каждый день, в том числе в немецкой общественной сфере через российские каналы», — заявил немецкий политик. Он призвал лучше защищаться от этого, не уточнив, как именно.

Он также призвал защищать свободу и демократию и призвал это делать лучше.

Ранее Фридрих Мерц исключил прием Украины в НАТО и ЕС до окончания конфликта. «Страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать ни членом НАТО, ни членом Европейского союза», — заявил он.

    Обсудить
    Последние новости

    Поклонники Паши Техника нарисовали его портрет на стене Цоя. Фанаты солиста «Кино» возмутились и ответили перформансом

    Выигравший ЧМ в составе сборной России борец дисквалифицирован на шесть лет за допинг

    В США описали торговую войну между Пекином и Вашингтоном фразой «катятся ко дну»

    Около девяти тысяч жителей российского региона остались без света из-за штормового ветра

    Будущий канцлер ФРГ обвинил Россию в атаках на инфраструктуру данных

    Тренер «Вашингтона» назвал сроки возвращения Овечкина на лед

    В Европе выдвинули резкое требование к ВСУ

    Роднина заявила об отсутствии в России школьного и студенческого спорта

    Россиянка побывала в Швеции и раскрыла секреты долголетия местных жителей

    На Украине признали интенсивное продвижение ВС РФ под Дзержинском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше