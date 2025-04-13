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18:39, 13 апреля 2025Россия

Депутат Госдумы оценил карту России с Крымом в итальянских учебниках

Депутат Шеремет: Изображение Крыма в итальянских учебниках отражает реальность
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Андрей Иглов / РИА Новости

Депутат Государственной Думы и член комитета по безопасности Михаил Шеремет оценил изображение Крыма как части России в итальянских учебниках, назвав это отражением реальности. Его слова передает РИА Новости.

«В этих учебниках отражена реальность. Отрицать действительность — это абсолютно бессмысленная задача. (...) Крымский полуостров — это историческая земля России, которая незаслуженно оказалась под контролем Украины», — рассказал депутат.

Он добавил, что если бы украинские историки заглянули в архивы, то внесли бы правки по примеру Италии и в свои учебники учебники истории и географии.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп в первый срок на посту говорил с бывшим украинским лидером Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) о статусе Крыма. Порошенко отмечал, что вопрос Трампа о принадлежности полуострова был острым.

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