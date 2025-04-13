Любовь Успенская описала свой идеальный выходной словами «люблю в лесу орать»

Певица Любовь Успенская призналась, что любит ходить в лес и громко петь

Российская певица Любовь Успенская в беседе с «Комсомольской правдой» описала свой идеальный выходной.

По словам артистки, она любит ходить в лес и громко там петь. «В общем, испускать из себя все то, что во мне засело глубоко, и мне нужно это выдать. Вот я выхожу в лес, кричу, ору», — подчеркнула Успенская.

Ранее Успенская высказалась о дочери Татьяне Плаксиной в день ее 35-летия. По словам артистки, дороже дочери в ее жизни «ничего нет и не будет». «Я самая счастливая женщина, потому что дожила до ее юбилея. Она здорова, перешагнула через все проблемы и несчастья. Я хочу видеть ее счастливой, надеюсь стать бабушкой и верю, что моя дочь самая талантливая, самая способная, самая лучшая», — отметила певица.