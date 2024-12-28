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14:12, 28 декабря 2024Культура

Любовь Успенская высказалась о дочери

Любовь Успенская заявила, что ее дочь Татьяна Плаксина здорова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Певица Любовь Успенская высказалась о дочери Татьяне Плаксиной в день ее 35-летия. Соответствующий пост появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

По словам артистки, дороже дочери в ее жизни «ничего нет и не будет». «Я самая счастливая женщина, потому что дожила до ее юбилея. Она здорова, перешагнула через все проблемы и несчастья. Я хочу видеть ее счастливой, надеюсь стать бабушкой и верю, что моя дочь самая талантливая, самая способная, самая лучшая», — написала певица.

Она также пожелала Плаксиной выйти замуж в новом году. Успенская подчеркнула, что любит и обожает дочь, добавив, что ничто не сможет их разлучить.

Ранее концертный директор Любови Успенской Александр Иваненко опроверг информацию о том, что певица добавила в райдер дочь.

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