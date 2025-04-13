Россиян предупредили о штрафах за повреждение вербы

Власти Москвы напомнили о штрафах от 3,5 тысяч рублей за повреждение вербы

Повреждение вербы может грозить штрафом от 3,5 тысяч рублей. Об этом предупредили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, передает РИА Новости .

Штраф назначается за повреждение зеленых насаждений. Однако в ведомстве добавили, что ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зеленых территориях, обойдется еще дороже.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев напомнил россиянам о порядке расчета штрафов и пени за несвоевременную оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

До этого штрафы с коммунальных компаний предложили направлять на капремонт. По статистике депутатов, на работы на текущий момент не хватает почти 80 миллиардов рублей.