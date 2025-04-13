Пентагон оценил работу спецпосланника Трампа в переговорах с Ираном

Глава Пентагона Хегсет: Уиткофф фантастически работает в переговорах с Ираном

Начало событий в новости США призвали Иран отказаться от использования урана в оружии

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф фантастически работает при переговорах с Ираном. Так оценил его усилия глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News, передает РИА Новости.

Он положительно оценил участие Уиткоффа во встрече представителей США и Ирана, прошедшей в Омане, и надеется, что спецпосланник повторит свой успех во время следующего раунда переговоров, намеченных на субботу.

Американский президент Дональд Трамп серьезно настроен достичь соглашения с Тегераном по ядерной программе, отметил министр обороны, добавив, что если этого не удастся добиться путем переговоров, то у Вашингтона есть другие варианты решения вопроса, в том числе с участием военного ведомства.

Ранее газета The New York Times написала, что Уиткофф на переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи не требовал полного отказа Тегерана от программы обогащения урана.