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19:42, 13 апреля 2025Мир

Пентагон оценил работу спецпосланника Трампа в переговорах с Ираном

Глава Пентагона Хегсет: Уиткофф фантастически работает в переговорах с Ираном
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости США призвали Иран отказаться от использования урана в оружии

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф фантастически работает при переговорах с Ираном. Так оценил его усилия глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News, передает РИА Новости.

Он положительно оценил участие Уиткоффа во встрече представителей США и Ирана, прошедшей в Омане, и надеется, что спецпосланник повторит свой успех во время следующего раунда переговоров, намеченных на субботу.

Американский президент Дональд Трамп серьезно настроен достичь соглашения с Тегераном по ядерной программе, отметил министр обороны, добавив, что если этого не удастся добиться путем переговоров, то у Вашингтона есть другие варианты решения вопроса, в том числе с участием военного ведомства.

Ранее газета The New York Times написала, что Уиткофф на переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи не требовал полного отказа Тегерана от программы обогащения урана.

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