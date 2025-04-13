США призвали Иран отказаться от использования урана в оружии

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, прошедших в Омане, не требовал полного отказа Тегерана от программы обогащения урана. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).
В публикации отмечается, что Уиткофф предложил сфокусироваться на том, чтобы «имеющийся материал не использовался в оружии».
Издание подчеркнуло, для Ирана первый раунд переговоров состоялся успешно — он позволил добиться ключевых целей, необходимых для вывода обсуждений на новый уровень.
Непрямые переговоры по иранской ядерной программе начались 12 апреля. По данным Reuters, стороны обсудили ослабление некоторых санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.