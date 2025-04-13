Песков вышел на лед во время юбилейного шоу жены

Песков станцевал на льду с супругой во время ее юбилейного шоу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вышел на лед и станцевал со своей супругой супругой, олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой во время ее юбилейного шоу. Об этом сообщает РИА Новости.

На лед Песков вышел с букетом роз и, после того как подарил его жене, станцевал с ней под композицию «А он мне нравится» под овации в зрительном зале.

Ранее пресс-секретарь признался, что его жена зарабатывает больше него, отметив, что у него тоже очень хорошая зарплата. Помимо этого, Навка рассказала о семейной жизни с Песковым. Бывшая спортсменка призналась, что в их отношениях нет запретных тем для разговоров, однако она старается не задавать супругу лишних вопросов.