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16:26, 13 апреля 2025Россия

Песков вышел на лед во время юбилейного шоу жены

Песков станцевал на льду с супругой во время ее юбилейного шоу
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вышел на лед и станцевал со своей супругой супругой, олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой во время ее юбилейного шоу. Об этом сообщает РИА Новости.

На лед Песков вышел с букетом роз и, после того как подарил его жене, станцевал с ней под композицию «А он мне нравится» под овации в зрительном зале.

Ранее пресс-секретарь признался, что его жена зарабатывает больше него, отметив, что у него тоже очень хорошая зарплата. Помимо этого, Навка рассказала о семейной жизни с Песковым. Бывшая спортсменка призналась, что в их отношениях нет запретных тем для разговоров, однако она старается не задавать супругу лишних вопросов.

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