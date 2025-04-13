Посол России заявил о желании ЕС и Великобритании остановить мирный процесс по Украине

Посол Келин: Великобритания и ЕС пытаются остановить мирный процесс по Украине

Великобритания и Евросоюз пытаются остановить процесс мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, передает ТАСС.

«Рано или поздно этот мирный процесс приведет нас к результату. И не надо мешать этому политическому процессу. Это важно. Потому что сейчас ЕС вместе с Великобританией делают все, чтобы остановить его», — заявил Келин.

По его словам, мирное урегулирования идет интенсивным ходом по многим направлениям, а вся информация не находится на поверхности СМИ.

Ранее Келин отказался считать США при президенте Дональде Трампе союзником России. Он добавил, что Соединенным Штатам хорошо известна позиция России по конфликту на Украине и что Москва не хочет прекращения огня ради эффектных жестов и намеревается разрешить ситуацию раз и навсегда.