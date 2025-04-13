Появились фото последствий взрывов в Сумах

Жители Сум опубликовали фото последствий мощных взрывов в украинском городе. Военный эксперт Алексей Воевода в Telegram-канале показал снимки, на которых видны разбитые автомобили и столбы дыма.
По сведениям из украинских новостных изданий, две баллистических ракеты с интервалом в три минуты ударили в одну точку в центре Сум.
«Сумы навестил "Искандер"», — дополнил свой пост комментарием Воевода.
Воздушную тревогу в украинском городе объявили в 09:08, предположительно, первый взрыв произошел в 10:17.
Ранее стало известно о взрывах в Киеве. Тогда же в Волынской области была объявлена воздушная тревога.