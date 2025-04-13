Раскрыты итоги медицинского обследования Трампа

Белый дом опубликовал итоги медицинского обследования Трампа

Белый дом раскрыл итоги медицинского обследования президента США Дональда Трампа. Результаты были опубликованы в соцсети X.

В выложенном документе приведены результаты анализов и общие данные о работе систем организма Трампа. В частности, указано, что его рост — 190 сантиметров, а вес — 101 килограмм. Сердечно-сосудистая, опорно-двигательная, дыхательная и другие системы политика в нормальном состоянии.

При этом уточняется, что проведенная в 2024 году колоноскопия выявила у Трампа дивертикулез и полип кишечника. Кроме того, у американского лидера обнаружены на коже легкие повреждения из-за воздействия солнца.

Как сообщалось ранее, физическое и когнитивное состояния Трампа признали годными для исполнения обязанностей главы государства. Его врач также указал, что политик ведет активный образ жизни.