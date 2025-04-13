Политолог Журавлев: Европейская элита захотела завершить конфликт на Украине

Мнение об отставке президента Владимира Зеленского зазвучало пока не во всей Европе, однако у ориентированной на США и российскую нефть части элиты такое желание есть, считает политолог Дмитрий Журавлев. Свою точку зрения он выразил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее европейский профессор Туомас Малинен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies высказался о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны сдаться, чтобы достичь прочного мира. По его мнению, американский лидер Дональд Трамп должен прекратить любую поддержку Киева и призвать президента Украины подать в отставку.

Политолог объяснил, что сдача ВСУ фактически выгодна Европе, но идеологизированные руководители больших стран Евросоюза не хотят это видеть. В Европе не хотят открыто воевать с Россией и потому могут прощупывать реакцию мира на возможность отставки Зеленского, считает эксперт.

«Отставка Зеленского упростит ситуацию, но окончательного решения не даст. Это упростит в том смысле, что Зеленский уже на себя накрутил очень многое, и ему на какие-то договоренности идти просто невозможно. А за новым человеком такого хвоста не будет, и с ним будет легче договариваться, но не более того», — предположил Журавлев.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что США сократили помощь Киеву, теперь она идет преимущественно от Европы. Он отметил, что случае полной остановки помощи со стороны США Украине надо будет «рассчитывать на собственные силы».