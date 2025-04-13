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23:16, 13 апреля 2025Мир

На встречу по безопасности в Черном море приедут иностранные военные

МО Турции: На встречу по безопасности в Черном море приедут иностранные военные
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

На встречу по безопасности в Черном море приедут иностранные военные, сообщило Министерство обороны (МО) Турции, пишет государственное агентство Anadolu.

По данным издания, 15-16 апреля в штабе командования Военно-морских сил (ВМС) Турции состоится встреча по вопросам безопасности в Черном море.

«В ней будут участвовать военные представители иностранных государств, планируется обсуждение морского аспекта военного планирования для поддержания мира в Черном море», — говорится в сообщении.

При этом список государств в релизе не раскрывается. В англоязычной версии агентства уточняется, что российские представители на мероприятии присутствовать не будут.

Ранее стало известно, что Киев хочет мира до конца 2025 года.

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