Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:51, 12 апреля 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины заявил о желании закончить конфликт до конца года

Глава МИД Украины Сибига: Киев хочет мира и хочет закончить войну в этом году
Вячеслав Агапов

Фото: Stringer / Reuters

Киев хочет мира до конца 2025 года. О желании закончить конфликт заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, его цитирует РИА Новости

«Украина хочет мира. Мы хотим закончить эту войну в этом году», — высказался глава МИД.

На площадке форума в Турции Сибиге задали вопрос, видел ли он план спецпосланника США Кита Келлога по разделу Украины. Он прозвучал на русском и английском языках, однако Сибига проигнорировал российского журналиста и удалился.

12 апреля в кулуарах Анталийского дипломатического форума (ADF) произошла встреча российской и турецкой делегаций. В ходе деловой встречи обсуждались вопросы, связанные с нормализацией судоходства в акватории Черного моря, и проблемы урегулирования конфликта на Украине, а также геополитическая ситуация в секторе Газа и Сирии.

    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла еще один F-16 во время боевого вылета. Истребитель могли сбить собственные силы ПВО

    В США поделились неожиданными деталями посмертной охоты на Гитлера

    В США сообщили о готовности Трампа пойти на уступки Ирану

    Олимпийская чемпионка Мельникова высказалась о возвращении на международную арену

    Украинцам посоветовали «закрыть ротики» на тему демобилизации

    Женщина обменяла приемную дочь на обезьянку

    В российском регионе восстановили движение поездов после падения БПЛА

    Депутат Рады раскрыл сигнал Зеленскому от США

    Часть группы освобожденных в Тунисе россиян вернулась на родину

    Россиянам назвали самые рискованные виды вложений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше