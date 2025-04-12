Глава МИД Украины заявил о желании закончить конфликт до конца года

Глава МИД Украины Сибига: Киев хочет мира и хочет закончить войну в этом году

Киев хочет мира до конца 2025 года. О желании закончить конфликт заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, его цитирует РИА Новости

«Украина хочет мира. Мы хотим закончить эту войну в этом году», — высказался глава МИД.

На площадке форума в Турции Сибиге задали вопрос, видел ли он план спецпосланника США Кита Келлога по разделу Украины. Он прозвучал на русском и английском языках, однако Сибига проигнорировал российского журналиста и удалился.

12 апреля в кулуарах Анталийского дипломатического форума (ADF) произошла встреча российской и турецкой делегаций. В ходе деловой встречи обсуждались вопросы, связанные с нормализацией судоходства в акватории Черного моря, и проблемы урегулирования конфликта на Украине, а также геополитическая ситуация в секторе Газа и Сирии.