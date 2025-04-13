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08:35, 13 апреля 2025Бывший СССР

Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение в Таджикистане

EMSC: Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 в Таджикистане
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Таджикистане произошло мощное землетрясение. Сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 6,4, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Впоследствии оценку понизили до 5,9. Специалисты уточнили, что землетрясение началось утром в воскресенье, 13 апреля, в 07.24 по московскому времени. Толчки начались в 170 километрах к юго-востоку от города Худжанд, численность населения которого достигает более 198 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 16 километров.

Пока информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что серьезное землетрясение произошло у побережья северных Курил. Подземные толчки зафиксировали в Тихом океане, магнитуда достигала 5,4. Угроза цунами в российском регионе не объявлялась.

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