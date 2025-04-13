Россиянам назвали способы не попадаться на уловки маркетологов

Маркетолог Гилимзянов: Важно уметь отличать акции и скидки от уловок продавцов

Чтобы повысить конверсии и продажи без ущерба для прибыли компании, маркетологи тестируют различные уловки, обещающие лучшие условия, однако важно сохранять ясность ума, так как не всегда они несут реальную выгоду, сообщил гендиректор и основатель маркетингового агентства VICTORY Group Тимур Гилимзянов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал россиянам способы находить лучшие скидки и акции.

По словам эксперта, помимо маркетинговых скидок, существуют и реальные распродажи, когда компании предлагают по-настоящему «вкусные» условия. К таким периодам он отнес сезонные и праздничные распродажи или когда бизнес распродает остатки и выполняет план, а также «Черную пятницу» и «Киберпонедельник».

Чтобы сэкономить, Гилимзянов посоветовал внимательно читать условия акций и сравнивать цены до и после применения скидок. Важно также не поддаваться на срочность и ограниченный спрос и проверять предложения конкурентов.

Эксперт призвал обращать внимание на акции «1+1» и «Кешбэк дня», которые являются очень эффективными и позволяют приобрести товары с выгодой до 60 процентов.

Электронику, одежду, косметику, товары повседневного спроса часто лучше покупать до праздников или после, чтобы получить скидку без искусственно завышенных цен, подчеркнул Гилимзянов.

«Чтобы узнавать про скидки и не утонуть в спаме, можно создать отдельный почтовый ящик для подписок на новости и акции. Так вы не засорите свою основную почту и увидите акции только тогда, когда действительно этого хотите. Выбирайте карту с максимальным кешбэком и комбинируйте акции внутри магазина», — рекомендовал эксперт.

Ранее эксперты спрогнозировали завершение сезона скидок на автомобили 2023-2024 годов выпуска предстоящим летом из-за постепенной разгрузки затоваренных складских помещений.

