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05:13, 13 апреля 2025Мир

Трамп раскрыл размер ежедневных доходов от новых пошлин

Трамп: Новые импортные пошлины ежедневно приносят США доход в размере $2-3 млрд
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Новые торговые пошлины, которые были введены в апреле администрацией президента США Дональда Трампа, каждый день приносят стране около 2-3 миллиардов долларов. Размер ежедневных доходов от нововведений раскрыл сам американский лидер во время встречи с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета, передает ТАСС.

«[Ситуация вокруг] импортныхпошлин в очень хорошем состоянии. Инфляция снижается. У американцев больше денег, у страны больше денег», — объяснил Трамп, отметив, что озвученного им дохода удалось достичь в последние пару недель.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что президент США разочаровался в своих советниках после введения жестких торговых тарифов. Согласно информации СМИ, введение пошлин пошло не по тому сценарию, на который рассчитывал глава Белого дома при содействии ряда чиновников.

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