Reuters: Трамп хочет заключить 90 торговых соглашений за 90 дней

Президент США Дональд Трамп задумал заключить 90 торговых соглашений за 90 дней, об этом сообщает агентство Reuters.

Срок обусловлен тем, что на это время отложен ввод американских пошлин против более 75 стран. «Администрация президента Дональда Трампа хочет заключить 90 торговых соглашений за 90 дней, но вызовы для быстрого решения торговой войны президента уже очевидны», — отмечается в публикации.

Одним из первых чиновников, отправляющихся в Вашингтон для срочных переговоров о тарифах, станет глава торгового представительства Европейского Союза Марош Шефчович.

В начале апреля администрация Трампа утвердила повышенные пошлины для 185 стран. Базовая ставка составила 10 процентов, однако для ряда стран, включая ближайших союзников Вашингтона, ставки оказались в несколько раз выше.

После многократных жалоб со стороны торговых партнеров США глава Белого дома объявил о приостановке повышенных тарифов для 75 стран.