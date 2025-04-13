Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:54, 13 апреля 2025Экономика

Трамп задумал заключить 90 торговых соглашений за 90 дней

Reuters: Трамп хочет заключить 90 торговых соглашений за 90 дней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп задумал заключить 90 торговых соглашений за 90 дней, об этом сообщает агентство Reuters.

Срок обусловлен тем, что на это время отложен ввод американских пошлин против более 75 стран. «Администрация президента Дональда Трампа хочет заключить 90 торговых соглашений за 90 дней, но вызовы для быстрого решения торговой войны президента уже очевидны», — отмечается в публикации.

Одним из первых чиновников, отправляющихся в Вашингтон для срочных переговоров о тарифах, станет глава торгового представительства Европейского Союза Марош Шефчович.

В начале апреля администрация Трампа утвердила повышенные пошлины для 185 стран. Базовая ставка составила 10 процентов, однако для ряда стран, включая ближайших союзников Вашингтона, ставки оказались в несколько раз выше.

После многократных жалоб со стороны торговых партнеров США глава Белого дома объявил о приостановке повышенных тарифов для 75 стран.

    Обсудить
    Последние новости

    «Рок-звезда от дипломатии». Выступление Лаврова на форуме в Турции вызвало огромный ажиотаж

    Гигантское военное кладбище в Харькове засняли с дрона

    Трамп задумал заключить 90 торговых соглашений за 90 дней

    Колумбийка предостерегла соотечественников от вступления в ВСУ

    Женщина занялась торговлей человеческими костями и поплатилась

    Аналитик назвала способ прожить почти без денег

    Мошенники начали обманывать россиян под предлогом диспансеризации

    Стало известно о планах Трампа депортировать миллион мигрантов за год

    Посол России в Лондоне оценил вероятность угрозы для Британии со стороны Москвы

    Финансист озвучила минимальную сумму для пользы накоплений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше