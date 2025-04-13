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07:00, 13 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Украину предупредили о последствиях из-за отсутствия систем ПВО Patriot

Полковник Матвийчук: Потеря Patriot может быть серьезной для Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетМинобороны

Фото: Fabian Bimme / Reuters

Отсутствие систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot подорвет защиту объектов стратегического характера, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так он отреагировал на решение Германии о приостановке поставок.

«Patriot — это американское производство, и у Германии самой есть проблемы с этими системами. Они дорогие, требуют постоянных модификаций, работы обученного персонала. Для Украины эти системы были важным подспорьем, многие объекты прикрывались именно ими», — сказал Матвийчук.

При этом, по словам полковника, Patriot на Украине управляли не собственные военнослужащие, а военные США или НАТО. Но сегодня, как заметил Матвийчук, этих специалистов там не осталось.

«Полагаю, это будет крайне неприятно для Украины, потому что объекты стратегического характера останутся неприкрытыми. Вместе с тем, важно отметить, что, для полноценной работы, Patriot должны быть завязаны в единую систему управления, а у Украины этого нет — НАТО ничего не передает. Так что функционал этих систем был ограничен», — добавил военный.

Ранее в Минобороны ФРГ заявили, что Германия не может передать Украине дополнительную систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Там объяснили, что сами ждут поставок.

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