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08:50, 13 апреля 2025Россия

Ульянов сравнил слова Рютте о российской угрозе с желтой прессой

Ульянов: Дистанция между Рютте и желтой прессой сокращается из-за слов о России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте об угрозе, которая якобы исходит от России в Космосе, показывают, как мало его заявления отличаются от публикаций журналистов желтой прессы. Такое сравнение провел постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х.

«Дистанция между генеральным секретарем НАТО и журналистами желтой прессы все больше сокращается», — написал Ульянов.

До этого в разговоре с немецкой газетой Welt am Sonntag генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что у него есть данные о якобы планах Москвы поместить в космосе ядерное оружие. Такое вооружение, как уточняется в публикации, способно одним махом уничтожить сотни спутников.

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