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13:06, 13 апреля 2025Интернет и СМИ

В Германии заявили о прорыве Российской армии на 34 километра

Bild: ВС РФ совершили прорыв в Харьковской области шириной 34 километра
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвигаются в Харьковской области на фоне нехватки в регионе пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявило немецкое издание Bild.

Как указал автор материала, германский обозреватель Юлиан Репке, еще в декабре 2024 года отдельные российские военнослужащие перешли на западный берег реки Оскол. «Но то, что начиналось как небольшой российский плацдарм, теперь превратилось в российский прорыв шириной 34 километра и глубиной до четырех километров за пределами естественной речной преграды», — говорится в статье.

Благодаря совершенному прорыву Армия России в краткосрочной перспективе может усилить давление на Купянск. В долгосрочной же перспективе, как счел Репке, ВС РФ могут использовать занятые территории для продвижения в направлении Харькова.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили две группы иностранных наемников, сражающихся на стороне ВСУ в Харьковской области. Также уточнялось, что за прошедшие сутки украинская армия потеряла около 250 человек личного состава.

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