В Кремле порассуждали об отношении Трампа к Зеленскому

Песков: Отвратительное поведение Зеленского не импонирует президенту США Трампу

Отвратительное поведение украинского лидера Владимира Зеленского не импонирует президенту США Дональду Трампу. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, рассуждения пресс-секретаря президента России приводятся в Telegram-канале.

Песков отметил, что дела у Киева с Вашингтоном в последнее время «не очень-то клеятся».

По мнению представителя Кремля, все больше стран, в том числе Европы, обращают внимание на лживую позицию Украины по многим серьезным вопросам.

До этого Зеленский назвал специального представителя президента России Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева «сепаром, родившимся на Украине».

Таким образом украинский лидер отреагировал на предположения о том, что Дмитриев пытается добиться размораживания российских активов в Европе и заключить с США соглашение о совместной добыче полезных ископаемых.