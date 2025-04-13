Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:42, 13 апреля 2025Интернет и СМИ

В США рассказали о заставляющей ВСУ отступать тактике Российской армии

WSJ: Тактика Российской армии заставляет украинские войска отступать
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Тактика, которую Российская армия использует в зоне спецоперации, заставляет украинские войска отступать. Об этом заявила базирующаяся в США газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Российские военные прокладывают себе путь, сочетая грубую силу Красной Армии и помощь современных технологий», — говорится в материале.

Как заявил автор, Вооруженные силы России (ВС РФ) используют беспилотники для обнаружения целей и мощь бомб и артиллерии, чтобы проложить путь пехоте. Каждый элемент атаки поддерживает другие, при этом они могут происходить как одновременно, так и волнами. «Это может создавать эффект снежного кома, заставляющий украинцев отступать», — раскрыли в WSJ.

Ранее стало известно, что Российская армия взяла под контроль населенный пункт Елизаветовка в Донецкой народной республике (ДНР). Как пояснили в Минобороны РФ, территорию заняли военные из группировки «Центр».

Перед этим сообщалось, что Армия России заняла населенный пункт Журавка в Сумской области. ВС РФ также продолжили продвижение в сторону Локни в Сумской области.

    Обсудить
    Последние новости

    Песков раскрыл подробности диалога между Кремлем и Белым домом

    Верховный суд России определил право на выплаты родителям участников СВО

    Минобороны рассказало о поражении живой силы и техники бригады «Азов»

    Появились фото последствий взрывов в Сумах

    Россиянин пожил во Вьетнаме и назвал утомившие его вещи

    Россиянам назвали суточную допустимую дозу кофе. Сколько этого напитка можно выпить без вреда для здоровья?

    В США рассказали о заставляющей ВСУ отступать тактике Российской армии

    Минобороны сообщило о поражении F-16 российской системой ПВО

    В Польше назвали Трампа «лучшим шансом для мира на Украине»

    Футболист клуба РПЛ заявил о желании играть за «Спартак» после победы над красно-белыми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше