WSJ: Тактика Российской армии заставляет украинские войска отступать

Тактика, которую Российская армия использует в зоне спецоперации, заставляет украинские войска отступать. Об этом заявила базирующаяся в США газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Российские военные прокладывают себе путь, сочетая грубую силу Красной Армии и помощь современных технологий», — говорится в материале.

Как заявил автор, Вооруженные силы России (ВС РФ) используют беспилотники для обнаружения целей и мощь бомб и артиллерии, чтобы проложить путь пехоте. Каждый элемент атаки поддерживает другие, при этом они могут происходить как одновременно, так и волнами. «Это может создавать эффект снежного кома, заставляющий украинцев отступать», — раскрыли в WSJ.

Ранее стало известно, что Российская армия взяла под контроль населенный пункт Елизаветовка в Донецкой народной республике (ДНР). Как пояснили в Минобороны РФ, территорию заняли военные из группировки «Центр».

Перед этим сообщалось, что Армия России заняла населенный пункт Журавка в Сумской области. ВС РФ также продолжили продвижение в сторону Локни в Сумской области.