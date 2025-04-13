В Таджикистане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали в Таджикистане. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным ведомства, толчки зафиксировали в 04:24 по времени UTC (07:24 по московскому времени) на расстоянии более 170 километров к юго-востоку от города Худжанд с населением около 200 тысяч человек.

Уточняется, что очаг залегал на глубине 16 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

28 марта в Мьянме были зафиксированы два мощных землетрясения подряд. В результате катастрофы оказались разрушены дома, дороги и объекты инфраструктуры. Кроме того, из-за толчков в земле образовался разлом.