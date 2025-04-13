Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:32, 13 апреля 2025Интернет и СМИ

В WhatsApp для Windows нашли незаметную уязвимость

В МВД предупредили о новой уязвимости в WhatsApp для Windows
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: freepik

В МВД предупредили о новой уязвимости в WhatsApp для Windows. Об этом подробно сообщается в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

По информации ведомства, в десктопной версии мессенджера для Windows есть уязвимость, которая позволяет злоумышленникам подменять файл и отправлять вредоносные файлы, маскируя их под безопасные.

Уточняется, что такой файл может иметь вид файла или картинки. При их открытии вредоносная программа может запуститься незаметно. В ведомстве призвали обновить пользователей версию мессенджера на Windows.

    Обсудить
    Последние новости

    Поклонники Паши Техника нарисовали его портрет на стене Цоя. Фанаты солиста «Кино» возмутились и ответили перформансом

    В Кремле назвали условие для встречи Путина и Трампа

    В России отреагировали на решение Трампа продлить санкции Байдена

    В WhatsApp для Windows нашли незаметную уязвимость

    Глава РФПИ Дмитриев высказался о возможном возвращении турниров UFC в Россию

    Европейцы и канадцы стали реже наведываться в США из-за Трампа

    Выигравший ЧМ в составе сборной России борец дисквалифицирован на шесть лет за допинг

    В США описали торговую войну между Пекином и Вашингтоном фразой «катятся ко дну»

    Около девяти тысяч жителей российского региона остались без света из-за штормового ветра

    Будущий канцлер ФРГ обвинил Россию в атаках на инфраструктуру данных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше