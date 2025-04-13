В WhatsApp для Windows нашли незаметную уязвимость

В МВД предупредили о новой уязвимости в WhatsApp для Windows

В МВД предупредили о новой уязвимости в WhatsApp для Windows. Об этом подробно сообщается в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

По информации ведомства, в десктопной версии мессенджера для Windows есть уязвимость, которая позволяет злоумышленникам подменять файл и отправлять вредоносные файлы, маскируя их под безопасные.

Уточняется, что такой файл может иметь вид файла или картинки. При их открытии вредоносная программа может запуститься незаметно. В ведомстве призвали обновить пользователей версию мессенджера на Windows.