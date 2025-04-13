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04:35, 13 апреля 2025Мир

Женщина занялась торговлей человеческими костями и поплатилась

Fox News: В США арестовали женщину по обвинению в торговле человеческими костями
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Власти Соединенных Штатов Америки арестовали 52-летнюю гражданку, проживающую в штате Флорида, которую обвиняют в торговле человеческими костями. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, американка занялась торговлей через интернет: предлагала приобрести два фрагмента черепа за 90 долларов, ключицу и лопатку за аналогичную стоимость, ребро и позвонок по 35 долларов и частичный череп за 600 долларов. Вскоре женщина поплатилась за свою незаконную предпринимательскую деятельность.

«Эксперты пришли к выводу, что череп и фрагмент черепа, вероятно, являются археологическими находками, причем некоторым из них более 100 лет, а другим — более 500 лет», — говорится в материале Fox News.

Ранее в Китае нашли сотни загадочных мумий с неожиданной внешностью — светлая кожа, русые волосы, высокий рост. Находки могут указывать на присутствие древних европеоидных народов в сердце Азии задолго до нашей эры.

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