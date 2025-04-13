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20:52, 13 апреля 2025Россия

Жертвой атаки украинского дрона в российском регионе стал водитель грузовика

Гладков: Житель Белгородской области погиб при ударе дрона ВСУ по грузовику
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Житель Белгородской области стал жертвой удара украинского дрона по грузовику. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал грузовой автомобиль в поселке Ракитное. Ранения, не совместимые с жизнью, получил водитель. Губернатор принес соболезнования родным и близким мужчины.

В Минобороны России сообщили, что ВСУ за сутки два раза ударили по объектам энергоинфраструктуры России в Белгородской области. В результате обстрела энергообъекта в приграничье без электроснабжения осталось свыше 600 жителей в Шебекинском округе.

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