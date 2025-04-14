Доброволец спас застрявшего на столбе кота в российском городе

Доброволец спас застрявшего на столбе кота в Воронежской области

Доброволец-спасатель снял со столба застрявшего на нем кота в Воронежской области. Об этом сообщается на странице Воронежского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей «ВКонтакте».

В воскресенье, 13 апреля, Алексею Архипову поступило сообщение о животном, которое уже второй день сидит на столбе в городе Семилуки. Мужчина выехал по указанному адресу, спас кота и вернул его в безопасное место. «Это еще раз доказывает, что настоящие герои живут среди нас!» — говорится в публикации.

Ранее подростки в другом российском городе, Адлере, спасли кота с крыши магазина и попали на видео. На размещенных в сети кадрах видно, как один парень придерживает второго, пока тот ползет наверх.

