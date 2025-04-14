Джулия Фокс оголила ягодицы на фестивале

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс в откровенном наряде появилась на фестивале Coachella в Калифорнии, США. Об этом сообщает Page Six.

35-летняя знаменитость предстала перед камерами в бежевом корсете со шнуровкой на спине и шортах в тон с оголяющими зоны паха и ягодиц вырезами. Также она надела нюдовые прозрачные колготки, темно-коричневое кожаное болеро и сапоги до колена.

Манекенщица сделала укладку с мокрым эффектом, зачесав волосы назад, и выбрала в качестве аксессуара солнцезащитные очки в футуристическом стиле.

В свою очередь, американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон появилась на Coachella в обнажающем тело комбинезоне без нижнего белья.