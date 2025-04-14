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11:15, 14 апреля 2025Мир

Париж призвал ввести против Москвы «самые тяжелые» санкции

Глава МИД Франции Барро призвал ЕС ввести новые санкции против России
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Европейский союз (ЕС) ввести в отношении России новые, «самые тяжелые» санкции. Его выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии.

«Я призываю Евросоюз ввести самые тяжелые санкции в отношении России, чтобы задушить ее экономику и помешать ей подкреплять свои военные усилия», — сказал министр.

Барро также обвинил Москву в нежелании добиться урегулирования конфликта на Украине и заявил, что не только ЕС, но и США могут использовать «готовые» санкции, чтобы заставить российскую сторону сесть за стол переговоров.

Ранее стало известно, что на заседании Совета ЕС в Люксембурге, в ходе которого выступил Барро, будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, инициативы о вводе миротворцев в страну и подготовка 17-го пакета антироссийских санкций.

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