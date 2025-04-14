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16:46, 14 апреля 2025Моя страна

Детеныш альпака Карамелька стала учиться гулять в зоопарке российского города

Родившаяся две недели назад альпака Карамелька стала учиться гулять в Челябинске
Екатерина Ештокина

Кадр: Челябинском зоопарк

Альпака Карамелька, которая родилась две недели назад в зоопарке российского города, стала учиться гулять. Соответствующее видео опубликовано в сообществе учреждения во «Вконтакте».

Сотрудники зоопарка в Челябинске запечатлели первые выходы животного на улицу. На размещенных кадрах детеныш игриво подпрыгивает около своих сородичей.

«Вон на Сильву посмотрите. Иногда создается ощущение, что это она родила, а не Маруся. Но при этом она Карамельку успевает не только оберегать, но еще и учить всякому-разному забавному. А Дуся просто опекун-сопроводитель-наблюдатор», — иронично написали эксперты.

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При этом работники уточнили, что пока Карамелька гуляет лишь в отсутствии посетителей зоопарка, чтобы адаптироваться к новым условиям и людям.

В октябре 2024 года альпака чихнула на короля Великобритании Карла III во время общения с публикой. Один из граждан привел животное по кличке Хефнер на встречу с королем.

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