Россияне стали реже ходить в магазины из-за холодов

Focus Technologies: Трафик в магазинах одежды и обуви упал на 10 % за неделю

За неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 трафик в магазинах одежды и обуви в России упал на пять процентов в годовом и на 10 — в недельном выражении. О том, что россияне стали реже ходить в магазины, со ссылкой на исследование Focus Technologiesсообщает газета «Ведомости».

Причинами падения числа посетителей в торговых центрах называют резкое ухудшение погодных условий. Это снизило желание потенциальных потребителей обновить гардероб и заставило их отложить покупки, пояснил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

По данным аналитиков, с 11 марта по 8 апреля трафик вырос — на процент год к году. Из-за аномально теплой погоды в марте сезонные пики (концентрация потенциальных потребителей) сместились на более ранний период, добавил Васильев.

Президент ритейлера Baon Илья Ярошенко отмечает, что у покупателей накопился отложенный спрос, до наступления холодов многие не успели купить одежду и обувь на весну и лето. Вместе с тем на снижение трафика по-прежнему еще оказывает влияние переток посетителей на маркетплейсы.

Как показал опрос «Ренессанс страхования», 40 процентов жителей РФ стали откладывать на шоппинг конкретную сумму. 74 процента россиян в возрасте от 46 до 50 лет заранее распределяют суммы на покупки. В то же время 67 процентов граждан от 18 до 25 лет не следят за своими тратами. Что касается размера ежемесячных расходов на шоппинг, то 32 процента населения направляют на эти цели от 10 до 20 тысяч рублей. Кроме того, у 46 процентов траты составляют больше 50 тысяч.