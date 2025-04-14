Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:29, 14 апреля 2025Экономика

Россияне стали реже ходить в магазины из-за холодов

Focus Technologies: Трафик в магазинах одежды и обуви упал на 10 % за неделю
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 трафик в магазинах одежды и обуви в России упал на пять процентов в годовом и на 10 — в недельном выражении. О том, что россияне стали реже ходить в магазины, со ссылкой на исследование Focus Technologiesсообщает газета «Ведомости».

Причинами падения числа посетителей в торговых центрах называют резкое ухудшение погодных условий. Это снизило желание потенциальных потребителей обновить гардероб и заставило их отложить покупки, пояснил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

По данным аналитиков, с 11 марта по 8 апреля трафик вырос — на процент год к году. Из-за аномально теплой погоды в марте сезонные пики (концентрация потенциальных потребителей) сместились на более ранний период, добавил Васильев.

Президент ритейлера Baon Илья Ярошенко отмечает, что у покупателей накопился отложенный спрос, до наступления холодов многие не успели купить одежду и обувь на весну и лето. Вместе с тем на снижение трафика по-прежнему еще оказывает влияние переток посетителей на маркетплейсы.

Как показал опрос «Ренессанс страхования», 40 процентов жителей РФ стали откладывать на шоппинг конкретную сумму. 74 процента россиян в возрасте от 46 до 50 лет заранее распределяют суммы на покупки. В то же время 67 процентов граждан от 18 до 25 лет не следят за своими тратами. Что касается размера ежемесячных расходов на шоппинг, то 32 процента населения направляют на эти цели от 10 до 20 тысяч рублей. Кроме того, у 46 процентов траты составляют больше 50 тысяч.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл потери ВСУ

    Тигр растерзал собиравшую цветы женщину

    Невеста отказалась от макияжа в день свадьбы и вызвала споры в сети

    Россиянка решила рожать дома и поплатилась

    Задержание иностранца за доставку в Россию мощных взрывных устройств попало на видео

    Пушилин заявил о концентрации ВСУ на одном из направлений в ДНР

    Вице-премьер Сербии оценил шанс введения антироссийских санкций при новом кабмине

    На Западе рассказали о военном истощении Украины

    Токаев наградил казахстанских военных за одну миссию в Сирии

    Более сотни россиян почти 1,5 дня прождали вылета в Египет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше