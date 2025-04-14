Симоньян заявила, что Россия предотвращала межнациональные конфликты при СССР

Россия умела предотвращать межнациональные конфликты, поэтому во времена СССР все народы жили дружно. Такую точку зрения высказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«А как дружно жили-то все при русских. Дружно же жили, круто жили. Не успел Советский Союз развалиться, что началось?» — задалась Симоньян риторическим вопросом, напомнив про множество конфликтов, которые произошли после распада СССР.

Журналистка заявила, что Россия «всех успокаивала, всех кормила», и это позволяло народам жить в мире.

Ранее Симоньян назвала возможной датой завершения конфликта на Украине 2025 год. Она отметила, что другим странам уже стоит начать налаживать отношения с Москвой.