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19:20, 14 апреля 2025Ценности

Слетавшие в космос женщины объяснили желание выглядеть гламурно на корабле

Лорен Санчес и Кэти Перри слетали в космос с макияжем и укладкой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Blue Origin / Handout via Reuters

Полностью женский экипаж корабля New Shepard объяснил желание выглядеть гламурно во время полета в космос. Интервью с ним публикует Elle.

Частная аэрокосмическая компания Blue Origin отправила в космос невесту миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес, певицу Кэти Перри, активистку Аманду Нгуен, телеведущую Гейл Кинг, бывшего инженера НАСА Айшу Боу и кинопродюсера Кериэнну Флинн. Это была первая полностью женская космическая миссия с момента полета в космос Валентины Терешковой.

До полета, который продлился около 11 минут, космические туристки поговорили с журналистами о подготовке к миссии и объяснили свое желание выглядеть гламурно на корабле. По словам женщин, они стали первыми, кто слетал в космос с укладкой и макияжем. «Кто не привел бы себя в порядок перед полетом в космос?» — сказала Лорен Санчес.

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С ее словами согласилась и Кэти Перри, которая заявила, что не упустит возможности хорошо выглядеть даже в космосе. «Космос наконец станет гламурным!» — пошутила она. «Я пробовала скайдайвинг в Дубае, чтобы понять, продержится ли моя прическа», — вклинилась в разговор Айша Боу.

Телезвезду Гейл Кинг же заинтересовало, останутся ли на ее глазах накладные ресницы. «Наверное, наши ресницы будут летать по капсуле. Хотя мои приклеены, так что все в порядке», — отметила Санчес. «Я думаю, для людей очень важно видеть нас такими. Это разделение на инженеров и ученых, а затем на красоту и моду. Нас, разных женщин, много. Я собираюсь накрасить губы», — подытожила инженер Боу.

Многоразовая система New Shepard стартовала в понедельник, 14 апреля, в 16:30 по московскому времени с площадки в Техасе. Вся команда была в новых космических костюмах, изготовленных с учетом особенностей женской фигуры. «Простота, удобство и посадка по фигуре — вот что было важно. Но мы также хотели добавить нечто пикантное, как у костюмов для мотокросса. Привлекательно и сексуально», — пояснил дизайн костюмов их автор, дизайнер Фернандо Гарсия.

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