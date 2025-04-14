В Таджикистане произошло второе за сутки землетрясение

В Таджикистане зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5

В Таджикистане зафиксировано очередное землетрясение. Об этом докладывает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло в 5:44 по местному времени (3:44 по Москве). Подземные толчки наблюдались в 23 километрах от города Рашт, население которого составляет 10,7 тысячи человек. Очаг землетрясения, по информации сейсмологов, залегал на глубине 5 километров. Магнитуда сейсмического явления составила 4,5 О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Это землетрясение стало вторым для Таджикистана за последние сутки. Прежнее было зафиксировано в воскресенье, 13 апреля, в 07.24 по московскому времени. Сила подземных толчков составила 6,4, но позднее оценку понизили до 5,9. В результате катаклизма в стране оказалась разрушена почти сотня жилых домов, в частности в Таджикабадском и Раштском районах республики. Всего повреждено было порядка 411 построек.