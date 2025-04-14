В Таджикистане в результате землетрясения были разрушены почти 100 домов

КЧС Таджикистана: В результате землетрясения разрушены 94 дома

В результате землетрясения в Таджикистане 13 апреля почти 100 жилых домов были разрушены, а десятки зданий получили повреждения. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) республики сообщает ТАСС.

Как следует из сообщения чрезвычайного комитета, в Таджикабадском районе полностью разрушено 54 жилых дома, а еще 40 домов — в пяти селах Раштского района. В результате трагедии были разрушены 94 дома, а всего повреждено порядка 411 построек.

Отмечается, что из-за землетрясения также погиб один ребенок.

13 апреля в Таджикистане произошло мощное землетрясение. Сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 6,4, затем оценку понизили до 5,9. Очаг залегал на глубине 16 километров.