В Киеве рассказали о достигнутых с Вашингтоном договоренностях по недрам

Стефанишина: Украина и США достигли некоторых договоренностей по недрам

Украина и США достигли некоторых договоренностей по соглашению о совместной разработке недр, однако для его заключения потребуются дополнительные раунды переговоров. Об этом сообщила вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире единого телемарафона, трансляцию которого на своем YouTube-канале ведет телеканал ТСН.

«Я не могу раскрывать много деталей. То, что консультации проходят, само по себе позитивный знак. Из того, что можно говорить (...) Некоторые из договоренностей достигнуты», — сказала она.

По словам политика, украинской делегации предоставили возможность донести до американской стороны все подготовленные в Киеве предложения. Она подчеркнула, что они все стали предметом обсуждения с представителями Вашингтона.

Консультации Украины и США по соглашению о совместной добыче ресурсов состоялись 11 апреля в Вашингтоне. Делегацию республики на них возглавил торговый представитель страны, заместитель министра экономики Тарас Качка.