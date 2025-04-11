Главу украинской делегации в США раскрыли

NYT: Украинскую делегацию в США возглавил торговый представитель страны Качка

Украинскую делегацию на консультациях по соглашению о недрах в США возглавил торговый представитель страны, заместитель министра экономики Тарас Качка. Об этом сообщает The New York Times.

«Украинскую делегацию возглавляет Тарас Качка, заместитель министра экономики, отвечающий за торговлю», — сообщили журналисты. Они также добавили, что в американскую столицу направились представители министерств экономики и юстиции республики.

Консультации Украины и США по соглашению о совместной добыче ресурсов проходят в Вашингтоне 11 апреля. Незадолго до этого данную информацию подтвердила вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва следит за всеми новостями, которые касаются ситуации вокруг Украины. Так он ответил на вопрос о том, наблюдает ли российская сторона за переговорами Вашингтона и Киева.