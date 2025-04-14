Экс-советник главы Пентагона Макгрегор призвал наладить отношения с Россией

Пришло время наладить отношения с Россией, так как Москва не планирует вторгаться в Европу. Такой точкой зрения поделился экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

«Глобалистский правящий класс, потерпевший фиаско в Европе, делает все, что в его силах, чтобы создать ложную российскую угрозу», — написал Макгрегор. Но он пояснил, что у России нет планов вторгаться в Европу, так как это не входит в интересы Москвы.

В связи с этим бывший советник руководителя американского военного ведомства заявил, что настало время заключить мир с Россией.

Ранее газета The New York Times написала, что президент США Дональд Трамп в ходе второго срока хочет изменить отношения с Россией, его политика нацелена на то, чтобы Вашингтон сблизился с Москвой.