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23:37, 13 апреля 2025Мир

В США призвали налаживать отношения с Россией

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор призвал наладить отношения с Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Пришло время наладить отношения с Россией, так как Москва не планирует вторгаться в Европу. Такой точкой зрения поделился экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

«Глобалистский правящий класс, потерпевший фиаско в Европе, делает все, что в его силах, чтобы создать ложную российскую угрозу», — написал Макгрегор. Но он пояснил, что у России нет планов вторгаться в Европу, так как это не входит в интересы Москвы.

В связи с этим бывший советник руководителя американского военного ведомства заявил, что настало время заключить мир с Россией.

Ранее газета The New York Times написала, что президент США Дональд Трамп в ходе второго срока хочет изменить отношения с Россией, его политика нацелена на то, чтобы Вашингтон сблизился с Москвой.

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