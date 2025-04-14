В США заявили о планах Трампа превратить Россию в родственную душу Америки

NYT: Трамп хочет превратить Россию из темного двойника США в их родственную душу

Президент США Дональд Трамп в ходе второго срока хочет изменить отношения с Россией, его политика нацелена на то, чтобы Вашингтон сблизился с Москвой. С такой точкой зрения выступила газета The New York Times (NYT).

Как указывается в материале, на протяжении долгого времени Соединенные Штаты воспринимали Россию как страну, которая может быть фоном, чтобы Вашингтон мог утвердить свои диаметрально противоположные ценности.

«Россия — это воображаемый близнец или темный двойник Америки, сестра-сверхдержава, которую Соединенные Штаты вечно либо демонизируют, либо пытаются переделать по своему образу и подобию», — пишет газета. Однако она отмечает, что так было до вступления Трампа в должность американского лидера.

Сейчас президент США якобы хочет превратить Россию в свою родственную душу, на что указывает его политика и риторика. Для этого он, как пишет NYT, пытается изолировать Китай, в то же время выстраивая более тесные связи с Москвой. В подтверждение этих слов газета напоминает слова американского вице-президента Джей Ди Вэнса, который говорил, что было бы смешно для США «толкать Россию в руки китайцев».

12 апреля стало известно, что Трамп на год продлил действие пакета антироссийских санкций, введенного его предшественником Джо Байденом.