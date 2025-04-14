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17:53, 14 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о перспективе восстановления поставок газа в Европу

Депутат Ананских: Восстановление поставок газа в Европу возможно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Восстановление поставок российского газа в Европу возможно в среднесрочной перспективе, предположил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Игорь Ананских. Он добавил, что отсутствие российских энергоносителей чревато крахом европейской экономики.

«Мы заинтересованы в партнерских отношениях, договорах со всеми. Мы всегда за взаимную выгоду. То, что последние несколько лет делали главы европейских государств, — это выстрел себе в ногу. За это время экономика стран скатилась ниже плинтуса, и все понимают, что рецессия теперь неизбежна. Сначала в Германии, а затем и в других государствах», — сказал Ананских.

По его мнению, восстановление контрактов стран Евросоюза с Россией, «Газпромом» возможно и вероятно в среднесрочной перспективе. Депутат уверен, что у Европы нет других вариантов, кроме как пойти на этот шаг.

«Бизнесмены, люди, которые умеют считать, заинтересованы в возвращении контрактов с "Газпромом". Потому что именно за счет российских энергоресурсов стояла вся экономика Европы. И это возможно, но в среднесрочной перспективе, от года до двух. У Европы просто нет других вариантов, потому что СПГ из США в разы дороже», — заключил политик.

Ранее Reuters со ссылкой на руководителей крупнейших газовых компаний Европы сообщил, что торговая война с Евросоюзом, которую развязал президент США Дональд Трамп, говорит о том, что некоторое увеличение поставок газа из России может быть хорошей идеей. Там также указали на чрезмерную зависимость от американского СПГ.

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